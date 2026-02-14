Non solo droga a Piacenza l' alcol è la vera dipendenza I più giovani? A rischio con il gaming on line

A Piacenza, le forze dell’ordine hanno scoperto che l’alcol rappresenta il problema principale tra i giovani, più di droga, e questa dipendenza si manifesta anche con episodi di ubriachezza frequente nei locali pubblici. Recenti controlli hanno portato al sequestro di grandi quantità di bevande alcoliche vendute senza licenza e a numerose denunce per consumo eccessivo di alcol, evidenziando come questa sostanza sia ormai diffusa tra i più giovani e spesso causa di comportamenti rischiosi. Intanto, l’attenzione si sposta anche sul ruolo del gaming online, che mette in allerta genitori e insegnanti per il rischio di dip

La fotografia aggiornata del mondo delle dipendenze a Piacenza: l'età della sperimentazione si abbassa e cambiano le modalità di assunzione. Dalla cannabis al gioco d'azzardo, fino al ritiro sociale: come funzionano i servizi territoriali che si occupano di riduzione del danno: ne abbiamo parlato con la dottoressa Elena Uber, direttrice del Ser.DP Intervista alla dottoressa Elena Uber, direttrice del Ser.DP: nel 2025 sono state oltre 2.000 le persone in carico al servizio. Calano l'eroina e l'uso di siringhe, ma cresce l'allarme per cocaina, alcol e le nuove dipendenze digitali tra i giovanissimi🔗 Leggi su Ilpiacenza.it L'alcol non perdona, quando un solo bicchierino può riaccendere la dipendenza e come trovare aiuto a uscirne a Palermo L'alcol può sembrare un gesto quotidiano, ma per alcune persone rappresenta un rischio reale di ricaduta e dipendenza. Se il sesso diventa una "droga": porno, conti in rosso, escort. Come riconoscere una (vera) dipendenza sessuale