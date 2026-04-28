La Fondazione Piacenza e Vigevano ha approvato un finanziamento di 9,5 milioni di euro destinato al territorio per l'anno 2025. Si tratta di una cifra record che verrà utilizzata per vari progetti di welfare e iniziative a favore delle comunità locali. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi.

? Cosa sapere Fondazione Piacenza e Vigevano approva 9,5 milioni di euro per il territorio nel 2025.. Il bilancio record finanzia welfare e istruzione con 11,5 milioni di avanzo per il 2026.. Il Consiglio Generale della Fondazione Piacenza e Vigevano ha approvato all’unanimità nella serata del 27 aprile il bilancio d’esercizio 2025, confermando l’impegno di quasi 9,5 milioni di euro per lo sviluppo delle aree di Piacenza e Vigevano attraverso interventi su welfare, istruzione, ricerca e cultura. I dati definitivi dell’esercizio appena concluso delineano un quadro di forte crescita per l’ente di via Sant’Eufemia. Le risorse destinate al territorio sono state alimentate da circa 8,4 milioni di euro derivanti da fondi diretti, ai quali si sommano oltre un milione di euro grazie a contributi di terzi in modalità di cofinanziamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza e Vigevano: 9,5 milioni per il territorio, record di welfare

Notizie correlate

Fondazione Carisbo per il territorio. Welfare, cultura ed emergenze. Tre nuovi bandi per 1,9 milioniSono accessibili fino al 27 febbraio i nuovi bandi di finanziamento della Fondazione Carisbo, pubblicati sul sito istituzionale in attuazione del...

Piacenza Expo, lo studio della Cattolica: «Genera 50 milioni all’anno per il territorio»Sarebbe di poco più di cinquanta milioni di euro l’indotto complessivo generato a Piacenza e provincia (e dintorni) dall’ente fieristico di Piacenza...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Schiavitù moderna e sfruttamento lavorativo: convegno alla Cattolica; BM ON SERIE B/ Nel girone A Vigevano sconfigge Orzinuovi e Gema Montecatini travolge la Bakery Piacenza. Nel B la Loreto Pesaro sorprende la JuveCaserta, la Pielle Livorno spazza via Ravenna; Vicini di casa con Sandrelli e Alberti chiude la stagione di prosa del Municipale; Legnano Basket, ultima chiamata: playoff diretti o play-in? Si deciderà con la sfida in casa contro Treviglio.

Fondazione Piacenza e Vigevano, ok unanime al bilancio 2025: quasi 9,5 milioni per il territorioFondazione, approvato all’unanimità il bilancio 2025: quasi 9,5 milioni di euro le risorse messe a disposizione per lo sviluppo del territorio e un utile ... piacenzasera.it

Capitan Rossi immenso, Vigevano sbanca Piacenza. LE PAGELLEPIACENZA. Un immenso e commovente capitan Pippo Rossi trascina la Elachem Vigevano a Piacenza alla fondamentale vittoria che mette fine alla serie negativa e riaccende luce e speranza nell’ambiente ... laprovinciapavese.gelocal.it

Anche a Piacenza e Monticelli si celebra il Primo Maggio - facebook.com facebook

Un incontro-evento per spiegare ai giovani chi era Giorgio #Armani: si terrà a #Piacenza il 23 maggio. E alla fine verrà realizzato anche un murale dedicato allo stilista. #moda x.com