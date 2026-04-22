Piacenza Expo lo studio della Cattolica | Genera 50 milioni all’anno per il territorio
Uno studio condotto dall’Università Cattolica evidenzia che Piacenza Expo contribuisce con circa 50 milioni di euro all’anno all’economia locale, considerando l’indotto generato a Piacenza e nelle zone circostanti. I dati si basano su analisi dettagliate delle attività e delle collaborazioni dell’ente fieristico, che coinvolgono aziende, servizi e imprese della regione. La cifra rappresenta una stima dell’impatto economico complessivo legato alle sue iniziative e manifestazioni.
Sarebbe di poco più di cinquanta milioni di euro l’indotto complessivo generato a Piacenza e provincia (e dintorni) dall’ente fieristico di Piacenza Expo. A dirlo è uno studio dell’Università Cattolica, facoltà di economia, che ha riproposto un’analisi già compiuta oltre una decina d’anni fa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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