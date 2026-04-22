Piacenza Expo lo studio della Cattolica | Genera 50 milioni all’anno per il territorio

Uno studio condotto dall’Università Cattolica evidenzia che Piacenza Expo contribuisce con circa 50 milioni di euro all’anno all’economia locale, considerando l’indotto generato a Piacenza e nelle zone circostanti. I dati si basano su analisi dettagliate delle attività e delle collaborazioni dell’ente fieristico, che coinvolgono aziende, servizi e imprese della regione. La cifra rappresenta una stima dell’impatto economico complessivo legato alle sue iniziative e manifestazioni.