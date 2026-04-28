Pg Milano sul caso Minetti attivata con massima urgenza anche l' Interpol

Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano ha avviato un procedimento urgente riguardante il caso Minetti, coinvolgendo anche l’Interpol. La decisione è stata presa dopo che il Quirinale ha richiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi di questa accelerazione o sulle azioni specifiche dell’Interpol.

Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull' autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pg Milano, sul caso Minetti attivata con massima urgenza anche l'Interpol Notizie correlate Caso Minetti, la Procura generale di Milano: “Attivata con massima urgenza anche l’Interpol”“Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima... Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso MinettiIl ministero della Giustizia ha firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche, tutte... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco, a breve informazione Pavia a pg Milano per eventuale revisione processo Stasi; Caso Garlasco, possibile revisione del processo per Alberto Stasi: le parole della pg Nanni; La pg di Milano su Garlasco: Lo studio delle carte non sarà né veloce né facile. L'incontro con il procuratore di Pavia; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi. Pg Milano, sul caso Minetti attivata con massima urgenza anche l'InterpolAndremo ad indagare i dati che prima non emergevano e li andremo a sviscerare con tutti gli strumenti a disposizione, spiegano dalla procura di Milano. L'ex consigliera regionale ha ottenuto la graz ... msn.com Nicole Minetti e la grazia, il Pg di Milano: «Attivata con massima urgenza anche l'Interpol»Bufera sulla grazia alla Minetti. Il Quirinale chiede a Nordio chiarimenti su «supposte falsità nella domanda di clemenza. Il Ministero della Giustizia autorizza la ... ilgazzettino.it Continua l'inchiesta condotta dalla Procura di Milano https://mdst.it/4tGoWhI #SportMediaset facebook Borsa: Milano apre a +0,36% con Eni, St e le banche. Ftse Mib a 47.846 punti. Vendite sui farmaceutici #ANSA x.com