Al Salone di Pechino 2026, la Cina ha presentato una strategia che include un futuro per i motori a benzina, suscitando sorpresa tra i rappresentanti europei. Durante l’evento, sono state mostrate nuove tecnologie e modelli che continuano a puntare su questa alimentazione, nonostante le tendenze mondiali verso l’elettrico. La presenza di queste iniziative indica un approccio diverso rispetto a quanto avviene in altre aree del globo.

Diamo spesso alla Cina dell'auto significati che non ha, responsabilità che non si è mai presa. Non è il Paese dell'elettrico come religione, che non si mette in discussione. Non rappresenta affatto un'industria inarrestabile. La vera Cina si può raccontare perfettamente riassumendo l'evento sterminato del salone dell’auto di Pechino 2026, guardando alle domande che ci riguardano. Quali modelli sono davvero interessanti per l'Italia? Le novità in arrivo intaccheranno le nostre abitudini? L'auto cinese può davvero stravolgere l'Europa? Non è mai esistito un evento come il salone di Pechino 2026, che si svolge dal 24 aprile al 3 maggio, mettendo assieme gli spazi di ben due gigantesche aree espositive, il China International Exhibition Centre e il Capital International Exhibition Centre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salone di Pechino 2026: ecco la Cina che pensa ai motori a benzina

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