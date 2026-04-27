Durante il salone di Pechino, il marchio francese ha svelato due concept car, una berlina e un Suv, entrambi progettati per rafforzare la gamma di veicoli elettrici. Entrambi i modelli sono stati presentati come parte degli sforzi della casa automobilistica per ampliare le sue proposte nel settore elettrico. La presentazione si basa su progetti sviluppati dalla casa, che fa parte del gruppo Stellantis.

Con la presenza al salone internazionale di Pechino 2026, Peugeot rende manifesta la volontà di implementare la propria offerta di auto elettriche a livello globale. Come parte di questa visione, due nuove concept car sono state presentate durante la kermesse, offrendo uno sguardo sul futuro della Casa. La Cina svolge infatti un ruolo centrale nello sviluppo mondiale del marchio: "Pechino è oggi un palcoscenico chiave per Peugeot. Questo salone dell'auto non serve solo a presentare i piani per i prodotti futuri, ma a riaffermare la nostra ambizione" ha dichiarato l'amministratore delegato di Peugeot Alan Favey, che ha proseguito "La Cina è un motore principale della nostra trasformazione globale, in particolare nell'elettrificazione, nell'innovazione e nello sviluppo dell’immagine del marchio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Peugeot al salone di Pechino: due nuove concept car per ampliare l'offerta elettrica

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