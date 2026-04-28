Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’intenzione di lasciare l’OPEC, l’organizzazione che riunisce i principali paesi esportatori di petrolio. La decisione arriva dopo anni di discussioni e confronti tra i membri, con vari paesi che hanno rivisto le proprie strategie di produzione e vendita di petrolio. La notizia ha suscitato attenzione nel settore energetico e tra gli analisti, che monitorano con attenzione le implicazioni di questa scelta.

È l'organizzazione che riunisce i più importanti paesi esportatori di petrolio, dopo anni di dissidi sulle quote di produzione Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal primo maggio usciranno dall’OPEC, un’organizzazione formata da 12 nazioni che riunisce i più importanti paesi esportatori di petrolio, le cui decisioni sono estremamente influenti sul prezzo globale dei carburanti. Da quel giorno il paese potrà gestire la propria produzione di petrolio senza dover rispettare i limiti di produzione e di vendita imposti dall’OPEC. Più volte gli Emirati Arabi Uniti valutato la possibilità di lasciare l’OPEC, lamentando che i vincoli imposti dall’organizzazione limitassero la loro capacità di produzione ed esportazione di petrolio.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che usciranno dall’OPEC

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