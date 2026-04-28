Latina pesta la scarpa al professore e lui lo colpisce | docente indagato

A Latina un insegnante del liceo scientifico “Giovan Battista Grassi” è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un episodio avvenuto in aula. Secondo quanto ricostruito, il docente avrebbe immobilizzato un 17enne utilizzando una tecnica di judo, mentre un altro studente avrebbe colpito il professore con una scarpa. La procura sta approfondendo i fatti per chiarire le responsabilità.

Sotto accusa un insegnante del liceo scientifico “Giovan Battista Grassi”: per la Procura avrebbe immobilizzato un 17enne con una tecnica di judo. Contestate lesioni aggravate e abuso dei mezzi di correzione Un episodio avvenuto all’interno di un istituto superiore di Latina è al centro di un’indagine penale che riaccende il dibattito sul limite tra autorità educativa e violenza. LaProcuraha iscritto nel registro degli indagati un insegnante40enne del liceo scientifico “Giovan Battista Grassi”, accusato di lesioni aggravate e abuso dei mezzi di correzione nei confronti di uno studente minorenne. Secondo quanto riportato anche da La Repubblica e da alcune testate locali, i fatti risalgono al dicembre 2025 e si sarebbero verificati nei pressi della palestra dell’istituto, durante il cambio dell’ora.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Latina, pesta la scarpa al professore e lui lo colpisce: docente indagato Notizie correlate Studente pesta scarpa a docente durante il cambio dell’ora, lui lo scaraventa a terra con una mossa da judo: scherzo o abuso dei mezzi di correzione? La Procura indagaUn gesto improvviso, descritto dagli inquirenti come una tecnica da arte marziale, al centro di un’indagine che scuote un liceo scientifico. Paga gli alcolici con soldi falsi, il titolare se ne accorge e lui lo pesta. Notte di follia a Campo de' FioriVoleva pagare gli alcolici consumati durante la serata con banconote false, ma il titolare del ristorante si è accorto subito che quei soldi non... Contenuti di approfondimento Latina, studente a terra con una mossa di judo: professore sotto indagineUn banale incidente tra i corridoi di scuola si sarebbe trasformato in un caso giudiziario. I fatti risalirebbero al dicembre ... latinapress.it Gli sporca le scarpe, il prof lo atterra con una mossa di judo: indagatoMi hai sporcato la scarpa poi la reazione. Indagato un docente del Liceo Grassi per abuso dei mezzi di correzione e lesioni ... latinaoggi.eu