Pesca sportiva d’altura la finale da giovedì a Marina

Da giovedì a domenica prossimi, Ravenna ospiterà la finale del 41° Campionato italiano assoluto di pesca sportiva d’altura nella specialità drifting. L’evento si svolgerà nelle acque della località, coinvolgendo partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione prevede diverse giornate di gara, con pescatori impegnati in tecniche di drifting per catturare esemplari di varie specie marine.

Sarà Ravenna a ospitare, da giovedì a domenica prossimi, il 41° Campionato italiano assoluto di pesca sportiva d’altura, specialità drifting. L’evento, organizzato dal Ravenna Fishing Club con il patrocinio del Comune, porterà in città tra i 50 e i 60 equipaggi provenienti da tutta Italia, ciascuno formato da 5 componenti, e assegnerà il titolo nazionale, oltre al pass per rappresentare l’Italia ai prossimi Mondiali in Sudafrica. Le battute di pesca si svolgeranno in alto mare, sotto il coordinamento di giudici federali, autorità marittime e organizzatori, chiamati a garantire il rispetto delle regole e del principio del ‘catch & release’, che prevede il rilascio in vita di tutti gli esemplari catturati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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