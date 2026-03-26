Nel 2026, l’Italia ospiterà per la prima volta il Campionato del Mondo Big Game, la principale competizione internazionale di pesca d’altura. La decisione è stata presa dalla Federazione Internazionale di Pesca Sportiva (FIPSAS), che ha assegnato l’evento alla città di Ancona. La manifestazione riunirà squadre provenienti da diversi paesi e si svolgerà in una località che si affaccia sul mare Adriatico.

L'evento si svolgerà in un campo gara previsto al largo della costa dorica, con base nel Porto Turistico Marina Dorica di Ancona e presso la sede del Club Amici del Mare asd Il Campionato del Mondo Big Game, massima competizione internazionale di pesca d'altura è stato assegnato per il 2026 all’Italia e alla FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva a.s.. Ad organizzare l'importante manifestazione internazionale sarà il Club Amici del Mare Asd di Ancona, ciò grazie all'ottima riuscita dei precedenti Campionati Italiani già organizzati dal citato Circolo Nautico. L'evento si svolgerà in un campo gara previsto al... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Campionati mondiali "Big Game", per la prima volta ad Ancona la massima competizione internazionale di pesca d’altura

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