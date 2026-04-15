La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali in protesta contro il caro gasolio
La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali hanno annunciato la loro adesione alla mobilitazione in atto, che coinvolge anche il settore dell’autotrasporto e l’intero sistema produttivo nazionale. La protesta riguarda il caro gasolio e riguarda specificamente il comparto della pesca, con le due associazioni che comunicano ufficialmente la partecipazione alla manifestazione senza fornire dettagli sulle modalità di adesione.
La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali comunicano ufficialmente l’adesione del comparto pesca alla mobilitazione in corso che sta interessando il settore dell’autotrasporto e, più in generale, l’intero sistema produttivo nazionale. "In segno di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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