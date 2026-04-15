La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali in protesta contro il caro gasolio

La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali hanno annunciato la loro adesione alla mobilitazione in atto, che coinvolge anche il settore dell’autotrasporto e l’intero sistema produttivo nazionale. La protesta riguarda il caro gasolio e riguarda specificamente il comparto della pesca, con le due associazioni che comunicano ufficialmente la partecipazione alla manifestazione senza fornire dettagli sulle modalità di adesione.