Caro diesel gli armatori siciliani | Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca a Roma

Gli armatori siciliani hanno richiesto con urgenza la convocazione degli Stati generali della Pesca a Roma. La richiesta coinvolge tutte le rappresentanze sindacali e datoriali, oltre ai presidenti di Regione e agli assessori competenti. L’obiettivo è discutere delle questioni più urgenti del settore pesca, senza specificare ulteriori dettagli sulla tempistica o sui temi da affrontare. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.