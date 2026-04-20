Caro diesel gli armatori siciliani | Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca a Roma
Gli armatori siciliani hanno richiesto con urgenza la convocazione degli Stati generali della Pesca a Roma. La richiesta coinvolge tutte le rappresentanze sindacali e datoriali, oltre ai presidenti di Regione e agli assessori competenti. L’obiettivo è discutere delle questioni più urgenti del settore pesca, senza specificare ulteriori dettagli sulla tempistica o sui temi da affrontare. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.
"Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma, con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze sindacali e datoriali, nonché dei presidenti di Regione e degli assessori competenti". È la richiesta avanzata da Alfio Fabio Micalizzi, presidente della Federazione armatori siciliani.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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