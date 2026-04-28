Pesca abusiva di 176 chili di cefali scatta la maxi multa | il pesce donato ad un' associazione

I carabinieri Forestali hanno sequestrato 176 chili di cefali pescati illegalmente e hanno deciso di donarli a un’associazione del terzo settore. L'operazione si è conclusa con una maxi multa nei confronti di chi ha effettuato la pesca non autorizzata. Il pesce è stato recuperato durante un controllo e successivamente consegnato alle persone coinvolte nel settore sociale. Nessun dettaglio sui responsabili è stato reso pubblico.

I carabinieri Forestali sequestrano fauna ittica abusivamente pescata e la ‘donano’ ad un’associazione del terzo settore. E’ quanto accaduto all’esito di un controllo eseguito qualche giorno fa dai militari Comacchio nel tratto del canale navigabile ‘Migliarino-Porto Garibaldi’, quando una.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Atterrano a Milano con 400 chili di pesce "vietato": scatta il maxi sequestroLa scoperta della guardia di finanza: si tratta di prodotti "privi dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti dalla normativa... Maxi blitz al mercato Esquilino: 500 chili di pesce sequestrato e distrutto, 42mila euro di multaMaxi controlli interforze al mercato Esquilino: sequestrati 500 chili di pesce senza tracciabilità, sospese cinque attività e multe per oltre 42mila... Contenuti e approfondimenti Pesca abusiva nel Fermano, sequestri e sanzioni per 4mila euroControlli della Guardia Costiera lungo il litorale di Fermo: individuati due pescatori di frodo, sequestrate reti e attrezzature illegali. rivieraoggi.it Pesca abusiva di 70.000 ricci di mare nel Sinis, due indagatiLa Procura della Repubblica di Oristano ha chiesto il rinvio a giudizio per due indagati accusati di aver compromesso l'ecosistema dell'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e Isola di Mal di ... rainews.it