Maxi blitz al mercato Esquilino | 500 chili di pesce sequestrato e distrutto 42mila euro di multa

La polizia ha messo in atto un maxi blitz al mercato Esquilino, sequestrando e distruggendo 500 chili di pesce senza tracciabilità. Durante i controlli sono state sospese cinque attività e sono state comminate multe per oltre 42mila euro. Gli agenti hanno intensificato le verifiche per contrastare il commercio irregolare e tutelare i consumatori.

Approfondimenti su Esquilino mercato Maxi blitz al mercato Esquilino: trovato pesce non tracciato. Sanzioni per oltre 50mila euro Nell'ambito di un'operazione di controllo al mercato Esquilino, sono stati sequestrati oltre 280 chili di prodotti alimentari non tracciati e sospese sei attività per irregolarità lavorative. Maxi blitz al mercato Esquilino: sequestrati 280 chili di alimenti e sanzioni per oltre 50mila euro Nella giornata del 9 gennaio, le autorità hanno condotto un maxi controllo al mercato Esquilino, sequestrando oltre 280 chili di alimenti e sospendendo sei attività per lavoro nero.

