Atterrano a Milano con 400 chili di pesce vietato | scatta il maxi sequestro
A Malpensa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto di Genova hanno sequestrato oltre 400 chili di pesce importato dalla Cina, perché considerato vietato. Gli ufficiali hanno fermato un volo proveniente da Pechino, trovando il carico di prodotti ittici non autorizzati. Il pesce, destinato alla vendita sul mercato italiano, è stato immediatamente sequestrato e distrutto.
La scoperta della guardia di finanza: si tratta di prodotti "privi dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti dalla normativa europea e nazionale" Oltre 400 chili di pesce importato dalla Cina sequestrato. L'operazione è scattata a Malpensa (Varese) dove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la guardia di finanza con la collaborazione della capitaneria di porto di Genova hanno scoperto e distrutto un ingente quantitativo di prodotti ittici illegalmente importati dalla Cina. I prodotti sono stati trovati controllando 15 passeggeri giunti nello scalo internazionale di Milano-Malpensa provenienti da Wenzhou (Cina): il pesce era privo dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti dalla normativa europea e nazionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it
"Pesce mal conservato". Scatta il maxi-sequestro
Pesce mal conservato. Scatta maxi sequestroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Atterrano a Milano con 400 chili di pesce vietato: scatta il maxi sequestro; Mariah, Snoop e Cruise invadono Milano; Bit Milano 2026: Lago di Como protagonista con sei nuovi testimonial e ambasciatori, ecco chi sono; Milano Cortina: pattinaggio di figura; gli Stati Uniti allungano, ma l'Italia c'è.
Vance atterra a Milano per cerimonia olimpicaIl vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato questa mattina all'aeroporto di Linate insieme alla moglie Usha. La coppia guiderà ... ilsipontino.net
Milano-Cortina 2026, JD Vance e Usha atterrano a Malpensa... griffati Team UsaUn maglione bianco-rosso per la Second Lady, mentre il vice di Trump ha deciso di arrivare alle Olimpiadi Milano-Cortina indossando una giacchetta leggera ... tgcom24.mediaset.it
Italiavola. . Aldo Schmid - aviation manager SEA Milan Airports introduce JetBlue da Milano Malpensa a Boston facebook
Il vicepresidente USA atterra mercoledì a Malpensa. Il Prefetto: "Andate in aeroporto con congruo anticipo" #in evidenza #milano-cortina x.com