Atterrano a Milano con 400 chili di pesce vietato | scatta il maxi sequestro

La scoperta della guardia di finanza: si tratta di prodotti "privi dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti dalla normativa europea e nazionale" Oltre 400 chili di pesce importato dalla Cina sequestrato. L'operazione è scattata a Malpensa (Varese) dove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la guardia di finanza con la collaborazione della capitaneria di porto di Genova hanno scoperto e distrutto un ingente quantitativo di prodotti ittici illegalmente importati dalla Cina. I prodotti sono stati trovati controllando 15 passeggeri giunti nello scalo internazionale di Milano-Malpensa provenienti da Wenzhou (Cina): il pesce era privo dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti dalla normativa europea e nazionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

