' Opere apertissime' | incontro sull' arte contemporanea a cura di Michele Pascarella

È in programma un incontro dedicato all’arte contemporanea, curato da Michele Pascarella, che durerà circa un’ora. Durante l’evento saranno presentate alcune esperienze artistiche che, dalle Avanguardie storiche ad oggi, hanno modificato il nostro modo di percepire l’arte e il mondo. La discussione si concentrerà su opere che si caratterizzano per un linguaggio aperto e sperimentale.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? “Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più luminose che, dalle Avanguardie storiche a oggi, hanno reinventato il nostro modo di guardare l’arte e, forse, il mondo”. È questo il proposito dell'incontro sull'arte contemporanea, a cura di Michele Pascarella (critico e studioso di teatro, danza e arti visive) in programma martedì 31 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'appuntamento, dal titolo 'Opere apertissime: incontrare il mondo attraverso l'arte contemporanea', rientra nel ciclo 'Percorsi d'arte', ed è a partecipazione gratuita con prenotazione consigliata al numero 0532418280 o scrivendo a info. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Opere apertissime': incontro sull'arte contemporanea a cura di Michele Pascarella Articoli correlati L’arte che cura al San Gerardo. Il sorriso di Carlo rivive in due opereIl San Gerardo ricorda Carlo Acutis, il giovane milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante a ottobre del 2006 e proclamato santo da Papa... Leggi anche: Arte contemporanea al Pio Monte della Misericordia: da domani 7 nuove opere accanto al Caravaggio Una selezione di notizie su Michele Pascarella Argomenti discussi: Opere apertissime: alla Bassani un percorso nell'arte contemporanea con Michele Pascarella; 'Opere apertissime': alla Bassani un percorso nell'arte contemporanea con Michele Pascarella. 'Percorsi d'arte': con Michele Pascarella un incontro con il mondo attraverso l'arte contemporaneaDove sei: Homepage > Lista notizie > 'Percorsi d'arte': con Michele Pascarella un incontro con il mondo attraverso l'arte contemporanea Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più ... cronacacomune.it