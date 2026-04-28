Perizia cinematica per capire come è morto Alessandro Berdin
Domani a Padova si terrà una perizia cinematica per ricostruire le cause dell’incidente mortale avvenuto il 10 aprile a Loreggia, vicino a Resana. La riunione si concentrerà sull’analisi dei filmati e delle evidenze raccolte per chiarire le dinamiche della fatalità. La perizia è prevista per tutta la giornata e coinvolgerà esperti incaricati di ricostruire i dettagli dell’incidente.
Fissata per domani 29 aprile a Padova la cinematica sull'incidente mortale del 10 aprile avvenuto a Loreggia proprio al confine con Resana (Treviso). La Procura vuole chiarire la dinamica e accertare tutte le responsabilità. Benedetto Roberti, sostituto procuratore della Repubblica presso il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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