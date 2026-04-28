Perizia cinematica per capire come è morto Alessandro Berdin

Domani a Padova si terrà una perizia cinematica per ricostruire le cause dell’incidente mortale avvenuto il 10 aprile a Loreggia, vicino a Resana. La riunione si concentrerà sull’analisi dei filmati e delle evidenze raccolte per chiarire le dinamiche della fatalità. La perizia è prevista per tutta la giornata e coinvolgerà esperti incaricati di ricostruire i dettagli dell’incidente.