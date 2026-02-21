Il caso di Lucky e Zorro i due cani per cui un giudice ha chiesto una perizia psicologica per capire a chi affidarli

A Cremona, Lucky e Zorro sono al centro di una disputa legale tra l'ex proprietario e due associazioni che rivendicano la loro custodia. La causa nasce da un contenzioso sulla proprietà dei due cani, i quali sono stati affidati a diverse parti durante il procedimento. Un giudice ha disposto una perizia psicologica per valutare il loro stato e capire quale sia la soluzione migliore. La decisione potrebbe influenzare il futuro dei due animali.

A Cremona due cani sono "oggetto" di una battaglia legale tra l'ex proprietario e due associazioni che dibattono su chi debba avere la loro proprietà. Il giudice di pace per dirimere la questione ha chiesto una valutazione super partes che tenga conto del profilo psicologico dei due animali per decidere a chi affidarli.