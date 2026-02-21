Biblioteca bilancio da record E c’è il boom di giovani iscritti

La biblioteca civica don Rinaldo Beretta ha registrato un bilancio da record nel 2025, grazie all’aumento di giovani iscritti. La crescita si deve alle recenti iniziative del Comune, che ha ampliato gli spazi e introdotto nuovi servizi digitali. In particolare, si sono visti molti studenti e studenti universitari frequentare più spesso, attirando anche nuove fasce di pubblico. Questa tendenza continua a crescere e interessa l’intera comunità locale.

Il 2025 è stato un anno straordinario per la biblioteca civica don Rinaldo Beretta. La profonda trasformazione voluta dal Comune, che nel tempo ha deciso di ampliare gli spazi e i servizi, sta dando notevoli risultati. Il dato più sorprendente riguarda proprio i giovani. Sono ben 505 i nuovi iscritti under 18, un boom che ha contribuito a portare il totale degli iscritti a 14.018, con un incremento complessivo di 714 persone rispetto all'anno precedente. Numeri che raccontano una biblioteca viva. Cresce anche l'utenza attiva: 3.522 persone hanno effettuato almeno un prestito, di cui 920 ragazzi, segno che l'interesse non si limita all'iscrizione ma si traduce in partecipazione concreta.