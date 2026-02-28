Scivola alla fine dell' escursione e si rompe una gamba alpinista soccorso in elicottero

Nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, un alpinista è scivolato e si è fratturato una gamba durante un'escursione sul Dente del Lupo, nel gruppo del Gran Sasso. Il soccorso è stato coordinato dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, che ha inviato un elicottero per recuperare l'infortunato lungo la via normale. L'operazione si è conclusa con il trasporto dell'alpinista in sicurezza.

Intervento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio, sul Dente del Lupo, sotto il Monte Camicia, nel gruppo del Gran Sasso, per il recupero di un alpinista infortunato lungo la via normale.L'uomo, 42 anni, residente a Roma, è scivolato.