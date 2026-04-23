Stranger Things - Storie dal 1985 | uno spin-off animato per tornare a Hawkins

Una nuova produzione legata a Stranger Things arriva con uno spin-off animato ambientato negli anni Ottanta. La serie, composta da dieci episodi, utilizza uno stile di animazione moderna per ricreare le atmosfere di quel periodo. La storia si svolge a Hawkins, la cittadina protagonista della serie originale. La narrazione si concentra su eventi e personaggi che hanno caratterizzato quella stagione temporale.

Animazione moderna che guarda al passato. Ecco come sono i dieci episodi che ci fanno rivivere le atmosfere anni '80 della popolare serie Netflix. Il tempo dell'intrattenimento odierno è rapido, a tratti frenetico. Non si fa in tempo a digerire qualcosa, che subito ci viene proposto qualcos'altro da divorare. E così non abbiamo ancora metabolizzato l'addio a Stranger Things e i suoi personaggi dello scorso 1 gennaio che eccoci qui pronti a tornare a Hawkins e i suoi orrori, anche se, in qualche modo, dalla porta di servizio di una serie spin-off. Non che sia una sorpresa, perché ci sembra naturale che si voglia sfruttare ancora il titolo più popolare e iconico del catalogo Netflix, ma avremmo aspettato almeno qualche mese in più per .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Stranger Things: Storie dal 1985 | Annuncio ufficiale | Netflix Italia

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