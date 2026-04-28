Perché siamo tutti convinti di avere ragione?

Durante un confronto acceso tra più persone, ognuno si mostra convinto di avere ragione e di conoscere la verità sui fatti discussi. Mentre parlano, nessuno sembra ascoltare davvero gli altri, e ciascuno rispetta solo le proprie opinioni. La scena si svolge attorno a un tavolo, dove le posizioni si scontrano senza che ci siano verifiche o confronti obiettivi.

mmagina una discussione accesa intorno a un tavolo: tutti parlano, nessuno ascolta davvero. Ognuno è certo di possedere la verità, di vedere la realtà così com’è, nuda e incontestabile. Eppure qualcosa non torna. Quella certezza granitica, quella sensazione di essere nel giusto, non è un segno di lucidità: è, molto spesso, la firma invisibile di un bias cognitivo che distorce la nostra percezione senza che ce ne accorgiamo. Quando crediamo di sapere tutto: l’illusione dell’adeguatezza dell’informazione. Gli psicologi cognitivi hanno un nome per questo meccanismo mentale: “illusione dell’adeguatezza dell’informazione”. Si tratta della tendenza, profondamente radicata nella mente umana, a ritenere di disporre di tutte le informazioni necessarie per formulare un giudizio, anche quando in realtà ne possediamo solo una parte.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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TUTTO ACCADE PER UNA RAGIONE

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