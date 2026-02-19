Il premier britannico Starmer ha dichiarato che «Nessuno è di sopra della legge». Questa mattina, la polizia ha fermato l’ex principe Andrea nella tenuta di Re Carlo a Norfolk, portando via sei auto di servizio. Andrea è accusato di aver condiviso dati riservati con il finanziere Jeffrey Epstein, mentre lavorava come rappresentante del governo di Londra. La notizia si diffonde rapidamente, mentre le autorità continuano le indagini su eventuali coinvolgimenti più ampi. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

L a polizia si è presentata con sei auto nella tenuta di Re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina: l’ex principe Andrea è stato fermato dalla polizia britannica con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein mentre ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra. Gli agenti si sono presentati a Wood Farm, nella tenuta reale di Sandringham, secondo quanto riportato dal Telegraph, Bbc e del Mail Online. Dentro la villa degli orrori di Epstein, dalla sedia da dentista alla lavagna del “potere” X Leggi anche › Scandalo in Norvegia: la principessa Mette-Marit ha incontrato più volte Jeffrey Epstein, «ma non sapeva nulla dei suoi trascorsi» Lex principe Andrea arrestato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il premier britannico Starmer: «Nessuno è di sopra della legge»

Epstein Files, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Il premier Keir Starmer: “Nessuno è al di sopra della legge”L’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten, coinvolto nello scandalo Epstein Files, è stato arrestato dalla polizia britannica a causa delle accuse legate a un’indagine su abusi e traffico di minori.

