Perché non muori? L’orrore degli insulti contro Liliana Segre | Ho 96 anni mi scrivono questo

Durante un convegno sulla Shoah, la senatrice a vita ha parlato degli insulti ricevuti sui social media, citando un messaggio in cui le chiedevano “Perché non muori?”. A 96 anni, ha descritto come il mondo dell'odio continui a crescere, riferendosi a una “valanga di odio” che la investe ancora oggi. La conversazione si è svolta con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Il mondo dell'odio è sempre più vasto”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre, che durante il convegno sulla Shoah, dialogando con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha ricordato l'astio che ancora oggi la investe: “Il mondo dell'odio è sempre più vasto, una valanga di odio che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni 'perché non muori'" ha x.com