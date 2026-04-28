A 96 anni, Liliana Segre ha riferito di ricevere ancora messaggi di odio, tra cui uno che le chiedeva perché non morisse. Durante un convegno presso il Memoriale della Shoah di Milano, organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, sono stati presentati dati e testimonianze sulla diffusione di sentimenti di intolleranza e ostilità nella società attuale. L’evento ha illustrato come l’odio si manifesti ancora con forza, anche in contesti pubblici e online.

Il convegno organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori presso il Memoriale della Shoah di Milano ha offerto uno spaccato inquietante e profondo sulla recrudescenza del sentimento di avversione che attraversa la società contemporanea. La senatrice a vita Liliana Segre, figura simbolo della memoria storica nazionale, ha aperto i lavori con una riflessione amara sulla persistenza del pregiudizio, sottolineando come la spirale della violenza verbale non sembri concedere tregua nemmeno di fronte all’avanzare dell’età e alla testimonianza diretta degli orrori passati. La sua partecipazione, avvenuta in un luogo...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liliana Segre denuncia l’odio subito: “A 96 anni mi scrivono ancora: perché non muori?”

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