Leaving Neverland, il documentario diretto da Dan Reed, presenta le testimonianze di due uomini che accusano Michael Jackson di averli adescati e abusati sessualmente durante l’infanzia. Il film è stato trasmesso negli Stati Uniti su HBO nel 2019 e in Italia su Canale NOVE. Nonostante la sua diffusione, il documentario risulta difficile da trovare in streaming su piattaforme comuni.

Leaving Neverland, il documentario di Dan Reed con al centro le testimonianze di due uomini che sostengono di essere stati adescati e abusati sessualmente da Michael Jackson quando erano bambini, è andato in onda negli Stati Uniti in due parti su HBO nel 2019 (in Italia su Canale NOVE). Candidato a cinque Emmy Awards, ne ha vinto uno, per la categoria Miglior documentario o speciale di approfondimento, oltre ai premi assegnati dalla Producers Guild of America e dalla Television Critics Association. Nel frattempo, anche in Italia, Michael di Antoine Fuqua, nuovo biopic sull'artista, che non menziona i protagonisti di Leaving Neverland, James Safechuck e Wade Robson, né alcuna delle altre accuse di abuso sessuale mosse contro Jackson prima o dopo la sua morte, nel 2009, è arrivato nelle sale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Leaving Neverland è quasi introvabile in streaming

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