Il regista di Leaving Neverland sciocca tutti | Michael Jackson peggio di Epstein

Il regista britannico di Leaving Neverland ha fatto dichiarazioni sorprendenti riguardo a Michael Jackson, affermando che il suo comportamento era peggiore di quello di un noto finanziere coinvolto in accuse di reati sessuali. Le sue parole sono state condivise durante un'intervista, attirando l'attenzione dei media e riaccendendo il dibattito sulla figura del cantante e sui contenuti del documentario.

Dan Reed, il documentarista britannico dietro Leaving Neverland, torna a far discutere con dichiarazioni esplosive su Michael Jackson. In particolare, mentre il nuovo biopic Michael sta dominando il botteghino americano, Reed non usa mezzi termini per criticare il film e ribadire la sua posizione sulle accuse di abusi sessuali contro il defunto Re del Pop. “ Penso che Jackson fosse davvero un uomo molto cattivo e abbia fatto del male a molti bambini “, ha dichiarato Reed al The Hollywood Reporter. Ma è il paragone successivo a suscitare le reazioni più forti: “Questo tizio era peggio di Jeffrey Epstein “. Il regista ha aggiunto che, pur essendo stato un grande intrattenitore, questo non cancella le accuse: “ Queste due cose non si annullano a vicenda “.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il regista di Leaving Neverland sciocca tutti: “Michael Jackson peggio di Epstein” Notizie correlate Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Michael, arriva il biopic sul re del pop; Il film su Michael Jackson che la sua famiglia non vuole che tu veda; Il regista di Michael sulle controversie di Michael Jackson: Cose brutte per soldi; Michael, il nuovo biopic su Michael Jackson: trama, cast e tutto quello che devi sapere. Michael Jackson: la famiglia denuncia il doc Leaving NeverlandL’emittente televisiva statunitense HBO, che manderà in onda il documentario Leaving Neverland il prossimo marzo è stata denunciata dalla famiglia di Michael Jackson. I familiari della pop star ... 105.net Finding Neverland Auditions facebook