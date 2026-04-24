Michael Jackson era peggio di Jeffrey Epstein | le accuse del regista di Leaving Neverland

Il regista del documentario Leaving Neverland ha riaffermato le accuse contro Michael Jackson, confrontandole con quelle di Jeffrey Epstein. In un'intervista, Reed ha ripetuto di non voler che si dimentichino le accuse di abusi su minori rivolte al cantante. La sua posizione è tornata a far discutere nel momento in cui il biopic dedicato all'artista è stato distribuito nelle sale cinematografiche.

Le parole del regista del discusso documentario sui presunti abusi su minori del cantante ovviamente è tornato a farsi sentire dopo l'uscita del biopic nelle sale Il regista di Leaving Neverland, Dan Reed, non vuole che la gente dimentichi le accuse mosse contro Michael Jackson. Sulla scia del successo al box-office del nuovo biopic Michael, il regista ha commentato la popolarità intramontabile del cantante, nonostante Wade Robson e James Safechuck lo abbiano accusato nel suo documentario di aver abusato sessualmente di loro quando erano bambini. "Alla gente non importa che Michael Jackson fosse pedofilo" "Questo dimostra che alla gente non importa che fosse un pedofilo.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Jackson "era peggio di Jeffrey Epstein": le accuse del regista di Leaving Neverland Notizie correlate Il regista di Leaving Neverland sciocca tutti: “Michael Jackson peggio di Epstein”Dan Reed, il documentarista britannico dietro Leaving Neverland, torna a far discutere con dichiarazioni esplosive su Michael Jackson. Antoine Fuqua, regista del biopic su Michael Jackson, commenta le accuse contro il ‘Re del pop’Antoine Fuqua, ha parlato per la prima volta delle drammatiche riprese aggiuntive del film in una nuova intervista con il New Yorker. Contenuti utili per approfondire Michael Jackson, la morte che torna a far discutere con il film Michael ora nelle sale: cosa accadde davvero al Re del PopIl nuovo film Michael, ora nelle sale, ha riportato il Re del Pop al centro dell’attenzione mondiale. Non solo la musica, il talento, il moonwalk e le immagini diventate leggenda: il biopic diretto ... alphabetcity.it Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers, nel biopic anche capi realiMichael Jackson rivive sul grande schermo grazie al biopic Michael, finalmente arrivato nelle sale, e anche per merito dell'incredibile lavoro sartoriale di Marci Rodgers, tra fedeltà e memoria. L’usc ... tg24.sky.it