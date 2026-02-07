ue copia buy american made in europe contro i 350 miliardi di deficit con la cina

L’Unione Europea si prepara a seguire l’esempio degli Stati Uniti e promuovere il “Made in Europe”. Dopo il fallimento del negoziato con il Mercosur, gli imprenditori europei hanno firmato una lettera in cui chiedono di dare priorità ai prodotti europei. L’obiettivo è ridurre il deficit commerciale con la Cina, che si aggira intorno ai 350 miliardi di euro. Ora si aspetta una risposta politica su come rafforzare le produzioni locali e limitare le importazioni dall’estero.

Dopo il tentativo Ue-Mercosur, per il momento rimandato, gli imprenditori europei hanno firmato una lettera nella quale chiedono di mettere al centro dell’agenda la “preferenza europea”. Se i cinesi hanno il Made in China e gli americani il Buy American, i 1.143 imprenditori europei si chiedono perché l’Unione Europea non possa avere il suo “Made in Europe”. La lettera segue quello che è l’invito del Rapporto Draghi e il precedente Rapporto Letta, che immaginavano un’Europa più competitiva e produttiva, economicamente indipendente da Stati Uniti e Cina, grazie a una serie di iniziative. Questi due rapporti sono stati ancora poco attuati, come certifica il monitoraggio dell’European Policy Innovation Council (Epic). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La bilancia commerciale tra Italia e Cina resta negativa, con un deficit di 46,3 miliardi di euro.

