Così l’Italia può ambire a un ruolo di leadership con il modello high-tech economy
L’Italia punta a rafforzare la propria posizione internazionale grazie a un modello economico basato sulla tecnologia avanzata. La crescente importanza delle innovazioni digitali e dell’intelligenza artificiale spinge il Paese a investire in settori high-tech per migliorare la competitività. La strategia mira a creare nuove opportunità di lavoro e a sviluppare infrastrutture all’avanguardia. Nel contesto di un mercato globale in rapida trasformazione, l’Italia si impegna a restare al passo con le grandi economie mondiali.
L’economia globale sta attraversando una fase di discontinuità profonda, segnata dall’emergere di un nuovo ciclo competitivo in cui la tecnologia non è più un semplice fattore di produzione, ma il perno attorno al quale ruotano la sovranità e la rilevanza geopolitica delle nazioni. Motore sistemico di crescita. In questo scenario il settore della salute, con la farmaceutica e le biotecnologie in prima linea, si colloca al centro di quella che il Centro economia digitale definisce high-tech economy (Hte): un’economia che investe sistematicamente nella generazione e, soprattutto, nell’utilizzo intensivo, efficace e su larga scala delle tecnologie avanzate. 🔗 Leggi su Formiche.net
