LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | Einar Hedegart si consacra! Carollo super

In questa diretta si seguono le gare di sci di fondo sui 50 km a Oslo 2026, con Einar Hedegart che si distingue e Carollo che ottiene un risultato superiore alle aspettative. Alle 12:12, viene segnalata la partecipazione dell’atleta italiana Ganz nella competizione femminile, mentre si monitora anche la prova di Johannes Høsflot Klæbo. La cronaca si aggiorna in tempo reale con gli ultimi sviluppi delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 12:12 Unica italiana impegnata nella 50 km femminile Ganz. Al 32.5km è a oltre 3? dalla testa. 12:10 La russa Nepryaeva guida il gruppo inseguitore, che ha comunque una ventina abbondante di secondi di ritardo sulle prime 7. 12:08 Consentiteci una ultima chiosa sulla prova maschile: Hedegart arriva dal biathlon! Pochi anni fa ha deciso, visto il livello altissimo della squadra di sci e carabina, di provarci con i soli sci stretti. Ha fatto bene! Karlsson, Weng, Sundling, Sanness, Groetting, Svahn e Diggins le magnifiche 7! 12:06 La clamorosa sorpresa della gara in gonnella è Linn Svahn. 🔗 Leggi su Oasport.it

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