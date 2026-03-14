Sci di fondo Einar Hedegart vince la 50 km tl mass start di Oslo Martino Carollo vicino alla top ten

Durante l’undicesima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, si è disputata la 50 km in tecnica libera con partenza in massa a Oslo Holmenkollen. Einar Hedegart ha concluso primo, mentre Martino Carollo si è classificato vicino alla top ten. La gara ha visto otto atleti norvegesi ai primi otto posti, confermando il dominio degli atleti locali.

L’ undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo vede andare in scena la mitica 50 km di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, corsa in tecnica libera con il format della mass start: dominio dei padroni di casa, con 8 atleti ai primi 8 posti. La vittoria va ad Einar Hedegart, davanti ai connazionali Harald Oestberg Amundsen e Martin Loewstroem Nyenget, mentre in casa Italia il migliore è Martino Carollo, 14°. Bene anche Davide Graz, 31°, proprio davanti a Federico Pellegrino, 32° dopo un inizio in avanscoperta, infine Elia Barp è 46°. Non parte Simone Daprà. Prima parte di gara all’attacco per Federico Pellegrino, che al termine... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Einar Hedegart vince la 50 km tl mass start di Oslo. Martino Carollo vicino alla top ten Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: Einar Hedegart si consacra! Carollo superCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 12:12 Unica italiana impegnata nella 50 km femminile Ganz. Sci di fondo, Klaebo domina la 20 km tc mass start di Goms. Elia Barp chiude a ridosso della top tenLa settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si chiude a Goms, in Svizzera, con la 20 km mass start maschile in tecnica classica:... Una selezione di notizie su Sci di fondo Einar Hedegart vince la 50... Temi più discussi: Einar HEDEGART - Atleta Olimpico/a Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sci di fondo - Einar Hedegart e Anna Endress vincono l'Engadin Skimarathon, Giovanni Ticcò il migliore degli italiani; Sci di fondo oggi in tv, 50 km tl Oslo 2026: orario, programma, streaming; NINO SCHURTER SI DÀ ALLE MARATHON… SUGLI SCI. LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: Einar Hedegart si consacra! Carollo superCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 11:56 L'Italia non otteneva un risultato del genere da un po' nella 50km, forse ... oasport.it Milano Cortina, sci di fondo: l'Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-PellegrinoUn'impresa straordinaria, mai realizzata in questo format di gare. L'Italia sale a 25 medaglie L'Italia sale a 25 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp han ... adnkronos.com Sci di fondo – Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen! - facebook.com facebook