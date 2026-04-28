Perché ci bombardano? Una mostra al Broletto

Il 4 settembre 1944, Pavia fu colpita da oltre duecento bombe, che causarono la distruzione del ponte ferroviario e danneggiarono anche Borgo Ticino, provocando vittime e feriti. A distanza di molti anni, una mostra al Broletto ricorda quei momenti, offrendo uno sguardo sulle devastazioni e sulle conseguenze di quel bombardamento. L’esposizione si propone di preservare la memoria di quegli eventi, coinvolgendo i visitatori in un percorso storico e documentario.

"Perché ci bombardano?" Chissà quante persone se lo saranno domandato quel 4 settembre 1944 quando Pavia si ritrovò sotto duecento bombe che hanno distrutto il ponte della ferrovia, colpito Borgo Ticino causato morti e feriti. A fare chiarezza prova la mostra allestita nella sala conferenze del Broletto (aperta da giovedì a domenica dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito) che offre un percorso storico sulle modalità, gli obiettivi e le conseguenze degli intensi bombardamenti che la flotta aerea anglo-americana mise a segno in Italia durante la seconda guerra mondiale. Frutto della collaborazione dell’Istituto pavese per la storia della...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Perché ci bombardano?". Una mostra al Broletto Notizie correlate Una nuova mostra in città: al Broletto "Gli artisti del Sodalizio a Novara - Alfredo Giannoni e la pittura livornese"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Al via a Novara... Novara, l'arte che cura: al via al Broletto la mostra "Amor pleni"Si intitola "Amor pleni" la nuova mostra collettiva che sarà ospitata nella sala dell'Accademia del Broletto dal 17 al 26 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché ci bombardano?. Una mostra al Broletto; Perché ci bombardano?, la mostra su Pavia in guerra; Liberazione: la festa della nostra responsabilità. Perché ci bombardano?. Una mostra al BrolettoPerché ci bombardano? Chissà quante persone se lo saranno domandato quel 4 settembre 1944 quando Pavia si ritrovò ... ilgiorno.it «Perché ci bombardano?», la mostra su Pavia in guerraPavia. Lunedì 4 settembre 1944. Alle undici del mattino cinquantadue bombardieri B25 Mitchell del 321° Bomber group americano, decollati dalla Corsica, sganciano circa duecento bombe da 400 ... laprovinciapavese.gelocal.it Scade il periodo di prova previsto dal Broletto che sta valutando agevolazioni per i pendolari. Resta lo sconto del 50% previsto da Autovia Padana per i cittadini di 22 paesi e della città - facebook.com facebook In Broletto arriva la richiesta di cittadinanza onoraria per Francesca Albanese - Cronaca x.com