Novara l' arte che cura | al via al Broletto la mostra Amor pleni
Si intitola "Amor pleni" la nuova mostra collettiva che sarà ospitata nella sala dell'Accademia del Broletto dal 17 al 26 aprile. L'esposizione, patrocinata dal Comune di Novara, raccoglie i lavori nati durante il percorso di terapeutica artistica guidato dall'artista terapista Laura Lebra. Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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