Novara l' arte che cura | al via al Broletto la mostra Amor pleni

Si intitola "Amor pleni" la nuova mostra collettiva che sarà ospitata nella sala dell'Accademia del Broletto dal 17 al 26 aprile. L'esposizione, patrocinata dal Comune di Novara, raccoglie i lavori nati durante il percorso di terapeutica artistica guidato dall'artista terapista Laura Lebra. Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Una nuova mostra in città: al Broletto "Gli artisti del Sodalizio a Novara - Alfredo Giannoni e la pittura livornese"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Al via a Novara...

Leggi anche: La Bitac arriva a Novara: al Broletto la Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Novara capitale dell’Ottocento: in 47 mila al Castello per la mostra Primi Italiani; Il saluto del Sindaco; Racconti di Luoghi e Collezioni: 5 mostre da scoprire; Il Comune porta al castello l’estate dei novaresi.

A Novara di Sicilia il Bimbosio di SculturaA Novara di Sicilia, tra il 31 marzo e il 1° aprile, l’arte ha assunto una forma concreta, partecipata e profondamente condivisa. Non un semplice laboratorio, ma un’esperienza capace di intrecciare ed ... 98zero.com

Quando l’Italia era appena nata: un viaggio tra arte e storia al Castello di NovaraL’Italia dei primi italiani- Ritratto di una nazione appena nata al Castello di Novara, fino al 6 aprile, è un viaggio nella storia del nostro Paese in onore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. milanofinanza.it

Scorci di Cupola... Foto di Vincenzo Perfetto #fotoaprileNovaraToday facebook

La storia del neonato morto dopo le percosse a Novara. Dopo un primo ricovero fu ridato ai genitori x.com