Una nuova mostra in città | al Broletto Gli artisti del Sodalizio a Novara - Alfredo Giannoni e la pittura livornese

Al via a Novara l'edizione numero 77 della mostra del Gruppo Labronico "Gli artisti del Sodalizio a Novara - Alfredo Giannoni e la pittura livornese". L'esposizione è visitabile dal 13 marzo al 12 aprile presso il complesso monumentale del Broletto, nella Sala dell'Accademia e in Galleria Giannoni, ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. La mostra, inclusa nel biglietto della Galleria Giannoni, intende porre in dialogo la contemporaneità del Gruppo Labronico con lo straordinario patrimonio conservato nei Musei Civici di Novara collezionato da Alfredo Giannoni.

