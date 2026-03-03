Borse | Tokyo crolla Wall Street resiste Petrolio a 73$

Le borse azionarie sono state influenzate da un aumento della volatilità, con Tokyo che ha registrato un forte calo e Wall Street che ha mantenuto una certa stabilità. Nel frattempo, il prezzo del petrolio si attesta intorno ai 73 dollari al barile. In Italia, i mercati si preparano a una giornata di scambi caratterizzata da incertezza, dopo la chiusura negativa degli indici europei della settimana precedente.

Il mercato azionario italiano si prepara ad affrontare una giornata di scambi caratterizzata da un'atmosfera di incertezza, in seguito alla chiusura negativa dei principali indici europei nella settimana precedente. La domanda centrale che guida gli investitori riguarda la persistenza del ribasso o l'eventuale stabilizzazione dei prezzi. Il quadro globale presenta segnali contrastanti: mentre Wall Street ha mostrato una certa resilienza con variazioni contenute, la piazza di Tokyo ha subito una flessione significativa. In questo contesto, l'attenzione si concentra sui titoli del settore petrolifero e bancario, oltre che su aziende specifiche come Stellantis e Lottomatica, destinate a influenzare l'andamento della giornata odierna.