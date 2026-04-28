L’ultima vicenda riguarda la tutela delle figure di vertice del governo, in particolare il Presidente del Consiglio e il Guardasigilli. La questione ha attirato l’attenzione dopo che si sono verificati episodi che coinvolgono la loro sicurezza e rappresentanza istituzionale. Le autorità competenti stanno valutando le misure di protezione e le eventuali implicazioni legali. La discussione si concentra sulla necessità di garantire l’incolumità di queste figure, simbolo delle istituzioni.

L’ufficio complicazioni della nostra Repubblica è sempre aperto, l’ultimo caso è eccezionale nell’ipotesi, vedremo se lo sarà anche nelle conclusioni: in sostanza, la grazia concessa dal Presidente Sergio Mattarella a Nicole Minetti sarebbe viziata da un problema a monte, cioè la falsità dei fatti sui quali si è basata la richiesta di clemenza. Bisogna dire subito che la grazia è un potere esclusivo del Presidente della Repubblica (esistono in realtà diversi pareri dei giuristi - ieri Stefano Ceccanti sollevava dubbi che furono anche di Nicolò Zanon - ma una sentenza della Corte Costituzionale nel 2006 ha chiuso la partita in maniera quasi...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Perché bisogna tutelare Presidente e Guardasigilli

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