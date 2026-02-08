Proposta remigrazione Difendere Lucca | Bisogna invertire la rotta per tutelare i nostri figli

Più di trecento persone si sono radunate ieri nella sede di Difendere Lucca per firmare una proposta di legge sulla remigrazione. In poche ore, i firmatari hanno superato i 300, portando il totale a oltre 100mila firme a livello nazionale. Il movimento, che fa parte della maggioranza comunale, ha deciso di fare un passo concreto per difendere il territorio e il futuro dei figli. La riunione è stata molto partecipata e dimostra quanto questa questione abbia acceso l’interesse tra i cittadini.

LUCCA Più di trecento firme in circa tre ore, che si vanno a sommare alle oltre 100mila già raccolte a livello nazionale: il movimento Difendere Lucca, che fa parte della maggioranza in Comune, ha presentato ieri nella propria sede gremita di gente, la proposta di legge sulla Remigrazione. A illustrare per sommi capi la proposta destinata ad approdare il Parlamento sono stati i tre consiglieri comunali del movimento: Lorenzo Del Barga, Gino Simi e Andrea Barsanti. I punti salienti della proposta di legge son una maggiore efficienza dello strumento dell’ espulsione per chi commette reati; il contrasto all’ immigrazione irregolare e allo sfruttamento del lavoro; nuove politiche demografiche, lavorative e sociali; l’istituto della remigrazione per aiutare il ritorno nel proprio Paese di origine degli stranieri che lo vogliano: "nessuna ‘deportazione’ di massa, come invece dice strumentalmente la sinistra", hanno sottolineato i consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Proposta remigrazione. Difendere Lucca: "Bisogna invertire la rotta per tutelare i nostri figli" Approfondimenti su Difendere Lucca Lucca: “Difendere Lucca” punta alla “remigrazione” con una proposta di legge e oltre 100mila firme a sostegno. La questione dell’immigrazione torna al centro del dibattito a Lucca. Tuttosport – “Vogliamo invertire la rotta davanti ai nostri tifosi”. Su Zapata e il mercato Toro… Il Torino si prepara ad affrontare la Roma nel prossimo turno di Serie A, continuando il suo percorso sotto la guida di Baroni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Difendere Lucca Argomenti discussi: Remigrazione, sabato la proposta alla sede di Difendere Lucca: Aspettiamo anche gli elettori di sinistra; Remigrazione, Difendere Lucca lancia raccolta firme. Ma è polemica: Slogan razzisti; Proposta remigrazione. Difendere Lucca: Bisogna invertire la rotta per tutelare i nostri figli; Lucca: presentazione in città della proposta di legge Remigrazione e Riconquista. Proposta remigrazione. Difendere Lucca: Bisogna invertire la rotta per tutelare i nostri figliIl Movimento ha presentato la proposta di legge: già raccolte 300 firme Sentiamo la necessità di dare risposte, con strumenti risolutivi del problema. lanazione.it Remigrazione, Difendere Lucca lancia raccolta firme. Ma è polemica: Slogan razzistiIl movimento Difendere Lucca, che fa parte della maggioranza in Comune, ha presentato, nella propria sede gremita di gente, la proposta di legge sulla Remigrazione: Raccolte più di 300 firme. In cit ... noitv.it Difendere Lucca, presentata la proposta di legge sulla remigrazione: raccolte in città 300 firme facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.