Per Sougwen Chung l’opera nasce da una collaborazione con un robot

Sougwen Chung ha creato opere che derivano da collaborazioni con robot, inserendosi in un ambito artistico che combina il disegno tradizionale con elementi tecnologici come algoritmi e macchine meccaniche. Le sue creazioni esplorano l’interazione tra l’arte manuale e le innovazioni digitali, dando vita a lavori che coinvolgono processi di apprendimento automatico e corpi automatizzati. Il suo approccio unisce pratiche artistiche e tecnologie avanzate, creando un terreno di sperimentazione ibrido.

Le sue opere si collocano in un territorio ibrido, dove il disegno resta centrale ma viene messo alla prova da algoritmi, corpi meccanici e processi di apprendimento automatico. A differenza di molta cosiddetta “AI art”, il lavoro di Chung non punta alla generazione automatica di immagini né all’idea di una macchina che crea al posto dell’artista. Al centro c’è sempre una relazione: tra gesto umano e risposta del robot, tra controllo e perdita di controllo, tra intenzione e resistenza materiale. Il robot non è un assistente invisibile, ma un agente che introduce ritmo, attrito, deviazione. Il disegno diventa così un evento condiviso, un processo che accade nel tempo e che può assumere anche la forma di una performance.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Per Sougwen Chung, l’opera nasce da una collaborazione con un robot Notizie correlate Università, accordo Padova–Abu Dhabi: nasce una nuova collaborazione per la ricerca e l’innovazioneAd inizio febbraio la rettrice Daniela Mapelli è volata ad Abu Dhabi per firmare un Memorandum of Understanding (MoU) con Sua Eccellenza professor... Robot suona il pianoforte: nasce la mano con tatto millimetricoUn consorzio di ricercatori composto dalle università di Zhejiang, Hangzhou Dianzi e Lishui ha svelato un sistema robotico capace di replicare la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sougwen Chung a Milano: BODY MACHINE (MERIDIANS) sul ledwall di Palazzo Citterio; SOUGWEN CHUNG. BODY MACHINE (MERIDIANS); Artiste al tempo dell’AI | Se l’opera nasce da una collaborazione con un robot; Body Machine (Meridians), installazione video di Sougwen Chung. Sougwen Chung. Body Machine (Meridians). Per la prima volta in Italia, il grande ledwall di Palazzo Citterio accoglie l’artista sino-canadeseDal 23 aprile al 14 luglio 2026, il grande ledwall al piano terra di Palazzo Citterio a Milano, fulcro della Grande Brera, accoglie BODY MACHINE (MERIDIANS), l’installazione di Sougwen Chung (1985), a ... liquidarte.it Milano. Palazzo Citterio accoglie BODY MACHINE (MERIDIANS), l’installazione di Sougwen Chung (1985)(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2026 – Fino al 14 luglio 2026, il grande ledwall al piano terra di Palazzo Citterio a Milano, fulcro della Grande Brera, accoglie BODY MACHINE (MERIDIANS), l’ins ... mi-lorenteggio.com Sougwen Chung in mostra a Milano con un’installazione digitale tra robotica e natura INFO NEI COMMENTI - facebook.com facebook