Università accordo Padova–Abu Dhabi | nasce una nuova collaborazione per la ricerca e l’innovazione

L’Università di Padova stringe un nuovo accordo con la Khalifa University di Abu Dhabi. A inizio febbraio, la rettrice Daniela Mapelli ha raggiunto gli Emirati Arabi per firmare un Memorandum of Understanding con il professor Ebrahim Al Hajri, presidente dell’ateneo. La collaborazione punta a sviluppare progetti di ricerca e innovazione congiunti, rafforzando i legami tra le due istituzioni.

Ad inizio febbraio la rettrice Daniela Mapelli è volata ad Abu Dhabi per firmare un Memorandum of Understanding (MoU) con Sua Eccellenza professor Ebrahim Al Hajri, presidente della Khalifa University of Science and Technology, prestigioso ateneo focalizzato sulla ricerca avanzata in ingegneria, scienza e salute. Al centro dell’accordo il rafforzamento della cooperazione accademica, scientifica e di ricerca tra le due istituzioni. Il MoU tra la Khalifa University e l'Ateneo patavino conferma il loro impegno condiviso nel promuovere l’avanzamento della conoscenza, valorizzare l’eccellenza accademica e sostenere la collaborazione internazionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

