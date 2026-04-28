Per Rossella Fini arrivano Piemontese Rosa Barone Nobiletti e altri big di partiti e Regione

Mercoledì 29 aprile alle 18.30 si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale di Rossella Fini, candidata sindaco per la città di San Pio. La cerimonia si svolgerà in Corso Umberto I e vedrà la partecipazione di esponenti politici di rilievo, tra cui rappresentanti regionali e nazionali di diversi partiti. La coalizione che sostiene Fini include la lista a suo nome, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e ‘Con.

Sarà inaugurato mercoledì 29 aprile, alle 18.30, in Corso Umberto I, il comitato elettorale di Rossella Fini, candidata alla carica di sindaco della città di San Pio, sostenuta dal campo largo composto dalla lista Rossella Fini sindaco, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da ‘Con.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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