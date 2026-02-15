mctominay non recupera ieri ha avvertito ancora fastidio ma tratta col napoli per il rinnovo corsport

Scott McTominay non è riuscito a recuperare e ieri ha segnalato di sentire ancora dolore, lasciando il suo impiego in bilico. Nel frattempo, il centrocampista sta negoziando il rinnovo con il Napoli, nonostante il problema fisico. Questa sera, nella partita tra Napoli e Roma, Elmas prenderà il suo posto in mediana, dato che McTominay non è disponibile.

Stasera Napoli-Roma senza McTominay, al suo posto giocherà Elmas. Conte non ha nessun altro. No Anguissa. No De Bruyne. No Di Lorenzo. No Neres. Tanto per citare lo scozzese. Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport: Il più grande dei grandi assenti di Napoli-Roma è lui: Scott McTominay. L'infiammazione al tendine del gluteo non gli ha dato scampo: sembrava che le cose stessero migliorando e che il recupero fosse davvero possibile, e invece ieri Scott ha avvertito ancora il fastidio che l'ha tormentato sin dalla fine del primo tempo della partita con il Genoa a Marassi e s'è arreso.

Il Napoli ha avviato le trattative per rinnovare il contratto di Scott McTominay, considerato ormai un elemento chiave della squadra.

Napoli, 14 febbraio 2026 - Scott McTominay torna in campo contro la Roma, ma il suo rinnovo contrattuale crea ancora tensione.

