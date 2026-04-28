Per fortuna nulla di grave per la cantante che ha scherzato anche con il pubblico Ecco cosa è successo

Durante un concerto, la cantante ha avuto un momento di imprevisto che ha coinvolto il pubblico. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e l'artista ha continuato a intrattenere i presenti, anche con battute scherzose. L’episodio dimostra come anche le celebrità più affermate possano trovarsi di fronte a situazioni impreviste durante gli spettacoli dal vivo. La scena si è conclusa con la cantante che ha ripreso la sua esibizione senza ulteriori problemi.

L ’energia di Laura Pausini non si discute, ma anche le icone devono fare i conti con le leggi della natura. Durante l’ultima tappa del suo Io Canto World Tour a Quito, in Ecuador, la cantante ha sorpreso gli 8mila spettatori del Palazzetto Rumiñahui interrompendo l’esibizione. Il motivo? Una bombola d’ossigeno portata d’urgenza sul palco dal suo staff. Invece di rifugiarsi dietro le quinte, la Pausini ha indossato la maschera davanti a tutti, trasformando un momento di vulnerabilità in uno sketch memorabile: «Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?», ha scherzato al microfono, scatenando l’applauso liberatorio del pubblico.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per fortuna nulla di grave per la cantante, che ha scherzato anche con il pubblico. Ecco cosa è successo Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate J-Ax e la malattia, circola una fake news sul figlio: ecco cosa è successo al cantante quando ha rischiato la vitaLa malattia, la fede ritrovata e le voci infondate sulla famiglia: J-Ax racconta senza veli l’esperienza che gli ha cambiato la vita. Leggi anche: Ecco la cosa assurda che Laura Pausini ha detto a Tiziano Ferro: parla il cantante Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz dei Pro Pal in piazza, bandiere e battibecco con i rappresentanti della Comunità ebraica; Incidente sulla circonvallazione, coinvolta donna incinta: Io e la bimba stiamo bene; Lite nell'ambulatorio di Ostetricia al Perrino: colpite due donne incinte; Scontro sulla Cassino-Formia, coinvolti anche due bambini. Escluse fratture per Wesley, 'per fortuna nulla di grave'Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Roma, nulla di grave per Mancini: andrà regolarmente in nazionaleBuone notizie per la Roma e per l'Italia: nulla di grave per Gianluca Mancini dopo la sostituzione nella partita contro il Lecce Sospiro di sollievo per Mancini e con lui anche per la Roma e per ... gianlucadimarzio.com Finché c'era la speranza che l' #Inter fosse sotto indagine, nessuno citava il fatto che Marcello Viola, capo della Procura di #Milano, sia interista. Ora che è emerso che né il club né i suoi dirigenti risultano indagati, è tornato il solito ritornello. Ho avuto la fortuna x.com Appena appreso del grave ferimento di un ragazzo, che per fortuna non é in pericolo di vita, a Quarto Oggiaro nella notte ci siamo messi in contatto con i Carabinieri e il riserbo sulle informazioni é d’obbligo. Tuttavia, contrariamente a quanto si é letto, possiam facebook