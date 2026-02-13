Ecco la cosa assurda che Laura Pausini ha detto a Tiziano Ferro | parla il cantante

Tiziano Ferro ha rivelato un episodio sorprendente che coinvolge Laura Pausini, a causa di una battuta fatta durante una conversazione privata. Il cantante ha raccontato di aver scherzato con la collega riguardo a un possibile trasferimento dei propri figli in un altro Paese, in modo da evitare certe difficoltà. Questa confidenza ha suscitato sorpresa tra i fan, perché rappresenta un lato più intimo delle due star della musica italiana. Ferro ha anche aggiunto che questa idea nasce dalla volontà di proteggere la famiglia, soprattutto in un momento di incertezza.

Clamoroso: Tiziano Ferro condivide un curioso retroscena su Laura Pausini. Tra ironia e futuro, ecco cosa ha raccontato il cantante! Leggi anche: Tiziano Ferro vuota il sacco, ecco perché è finita col marito Victor Allen «Potrei portare via i miei figli» C'è un retroscena curioso che lega due icone della musica italiana, Tiziano Ferro e Laura Pausini, e che riguarda uno dei palchi più ambiti del nostro Paese: quello del Festival di Sanremo. In occasione della sua partecipazione come super ospite alla prima serata dell'edizione 2026, Ferro ha raccontato con tono ironico un episodio che ha fatto sorridere i fan: ogni volta che manifesta il desiderio di gareggiare a Sanremo, Laura Pausini lo «rimprovera».