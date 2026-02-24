J-Ax e la malattia circola una fake news sul figlio | ecco cosa è successo al cantante quando ha rischiato la vita

Una fake news sul figlio ha diffuso voci infondate sulla salute di J-Ax, portando il cantante a chiarire la verità. La notizia ha generato preoccupazione tra i fan, ma lui ha deciso di parlare apertamente per dissipare ogni dubbio. Durante un’intervista, ha spiegato come ha affrontato quel momento difficile e l’importanza della famiglia per superare le difficoltà. La vicenda ha fatto emergere quanto le false informazioni possano influenzare la vita privata degli artisti.

La malattia, la fede ritrovata e le voci infondate sulla famiglia: J-Ax racconta senza veli l’esperienza che gli ha cambiato la vita. Leggi anche: J-Ax e la frecciata sui figli a Fedez, arriva il chiarimento: ecco cosa ha detto Ci sono esperienze che cambiano il corso di una vita. Per J-Ax, il Covid non è stato soltanto una malattia, ma un momento di svolta personale e spiritua le. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera risalente a qualche tempo fa, il rapper ha raccontato senza filtri quei giorni di isolamento, dolore fisico e paura, spiegando come aver «visto la morte in faccia» lo abbia portato a riscoprire la preghiera e una dimensione più intima della fede. 🔗 Leggi su Donnapop.it

