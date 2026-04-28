Per DeA Capital rilievi di Bankitalia

DeA Capital Real Estate Sgr, società del gruppo De Agostini specializzata in fondi immobiliari, dovrà rivedere la propria governance in seguito a un'ispezione di Banca d’Italia. L’ente ha riscontrato delle criticità nei sistemi e nei controlli antiriciclaggio adottati dalla società. La verifica ha portato a rilievi che richiedono interventi correttivi e un’attenzione rafforzata sulla conformità alle normative vigenti. La società sta valutando le misure da adottare per adeguarsi alle indicazioni dell’autorità.

DeA Capital Real Estate Sgr, società del gruppo De Agostini attiva nei fondi immobiliari alternativi, è chiamata a una profonda revisione della governance dopo i rilievi emersi da un'ispezione di Banca d'Italia (in foto Palazzo Koch) sui presidi antiriciclaggio. Pur in assenza di indagati, Via Nazionale ha evidenziato vulnerabilità nei sistemi di controllo, chiedendo il completo rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, inclusi il presidente Gianluca Grea e l'amministratore delegato Emanuele Caniggia. Fino all'insediamento del nuovo board e alla definizione di un piano di intervento, con successiva verifica della sua efficacia, la società non potrà collocare nuovi fondi presso la clientela retail.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Per DeA Capital rilievi di Bankitalia Notizie correlate Caso DeA Capital: Bankitalia impone il cambio totale del vertice? Cosa sapere Bankitalia impone il cambio del vertice di DeA Capital Real Estate Sgr dopo ispezioni AML. Angelo Binaghi affairs: ma è la Federtennis o un fondo di venture capital?Visto che i bilanci grondano di ricavi, la federazione si è lanciata in una serie di investimenti spericolati. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DeA Capital Re, accertamento Bankitalia: Esposizione al rischio riciclaggio; DeA Capital Re, per Bankitalia c’è un rischio riciclaggio sulla Sgr; DeA Capital Re, accertamento di Bankitalia: Rischio riciclaggio; Perché Bankitalia ribalta il vertice di DeA Capital (gruppo De Agostini). Per DeA Capital rilievi di BankitaliaDeA Capital Real Estate Sgr, società del gruppo De Agostini attiva nei fondi immobiliari alternativi, è chiamata a una profonda revisione della governance dopo i rilievi emersi da un'ispezione di Banc ... ilgiornale.it DeA Capital Re: un accertamento di Bankitalia rileva l’esposizione della Sgr al rischio riciclaggioLa Banca d'Italia ha richiesto un cambio di leadership in DeA Capital Real Estate Sgr a seguito di accertamenti che hanno evidenziato rischi di riciclaggio. Urgente la convocazione di un'assemblea per ... milanofinanza.it Banca d'Italia ha richiesto un cambio di leadership in DeA Capital Real Estate Sgr a seguito di accertamenti che hanno evidenziato rischi di riciclaggio. Urgente la convocazione di un'assemblea per discutere le misure necessarie. I dettagli: tinyurl.com/2ptmxt x.com La Banca d'Italia ha richiesto un cambio di leadership in DeA Capital Real Estate Sgr a seguito di accertamenti che hanno evidenziato rischi di riciclaggio. Urgente la convocazione di un'assemblea per discutere le misure necessarie - facebook.com facebook