Caso DeA Capital | Bankitalia impone il cambio totale del vertice

Bankitalia ha deciso di sostituire completamente il vertice di DeA Capital Real Estate Sgr in seguito a controlli relativi alle procedure antiriciclaggio. L'istituto di vigilanza ha richiesto un cambio totale alla guida della società di gestione immobiliare. La decisione arriva dopo un'ispezione che ha evidenziato irregolarità nelle pratiche AML. La società dovrà inoltre adottare nuove misure per conformarsi alle normative vigenti.

? Cosa sapere Bankitalia impone il cambio del vertice di DeA Capital Real Estate Sgr dopo ispezioni AML.. Blocco delle sottoscrizioni per la clientela non istituzionale fino all'attuazione del piano di rimedio.. Bankitalia ha richiesto un intervento radicale su DeA Capital Real Estate Sgr, che gestisce il fondo Alpha, a seguito delle ispezioni effettuate lo scorso dicembre per potenziali criticità legate al riciclaggio di denaro. La vigilanza centrale ha segnalato la necessità di azioni immediate per correggere le lacune emerse nei controlli, sollecitando una ristrutturazione completa della governance della società di gestione. Il piano di ricambio del vertice e le nuove regole di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso DeA Capital: Bankitalia impone il cambio totale del vertice Notizie correlate Avellino: cambio al vertice dei Vigili del Fuoco, Rilievi “Il benessere del personale è la mia priorità”Alessandra Rilievi prende il timone: la nuova stagione della sicurezza in Irpinia: “La formazione è il nostro principale dispositivo di protezione”... Leggi anche: Vigili del fuoco di Perugia, cambio al vertice: Rocco Mastroianni è il nuovo comandante Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ***DeA Capital Re: accertamento Bankitalia rileva esposizione Sgr a rischio riciclaggio; Le promesse di UniCredit sostengono il titolo Commerzbank; Amplifon frena dopo il profit warning dell'australiana Cochlear. Perché Bankitalia ribalta il vertice di DeA Capital: figuraccia del gruppo De AgostiniLa Banca d'Italia ha chiesto la sostituzione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di DeA Capital Real Estate. startmag.it DeA Capital Re, accertamento Bankitalia: Esposizione al rischio riciclaggioIl rapporto su ispezioni dello scorso dicembre chiede un piano d’azione per adeguarsi al provvedimento e il rinnovo della maggioranza del cda ... repubblica.it La Banca d'Italia ha richiesto un cambio di leadership in DeA Capital Real Estate Sgr a seguito di accertamenti che hanno evidenziato rischi di riciclaggio. Urgente la convocazione di un'assemblea per discutere le misure necessarie - facebook.com facebook