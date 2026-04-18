Madonna col Bambino torna dopo il restauro | incontro della Soprintendenza tra storia arte e valorizzazione

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha organizzato un incontro pubblico per discutere del rientro della scultura lignea policroma raffigurante la “Madonna col Bambino”. L’opera, recentemente esposta alla mostra “Restituzioni 2025”, è stata sottoposta a interventi di restauro e torna ora alla visibilità pubblica. L’iniziativa si concentra sulla storia, l’arte e la valorizzazione di questa scultura.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha annunciato un incontro pubblico dedicato al rientro della pregevole scultura lignea policroma raffigurante la “Madonna col Bambino”, opera recentemente esposta alla mostra “Restituzioni 2025” ospitata.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Una ’nuova’ Madonna col Bambino . Il restauro presentato alla città "Incontro a Dante": tutti i tour guidati tra arte, natura e storia per Dantedì e Festa della donnaThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Continuano a primavera le... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Capua, Museo Diocesano. Il restauro della Madonna col Bambino; La Madonna col Bambino della Cattedrale di Capua e il suo restauro; Capua, Madonna col Bambino incontro sul restauro della scultura del Quattrocento; Capua: incontro sul restauro dell Madonna col bambino. La Madonna col Bambino di Alemanno torna a Capua: al Museo Diocesano l’incontro sul capolavoro esposto a Restituzioni 2025Venerdì 24 aprile, presso il Museo Diocesano dell’Arcidiocesi di Capua, si terrà un incontro dedicato al rientro della pregevole scultura lignea policroma raffigurante la Madonna col Bambino ... casertaweb.com La pala del Carpaccio da Padova torna in Istria. Gli esuli: Buon segnoL’avevano nascosta in un convento, a Padova, per proteggerla dalle razzie dei nazisti. E lì è rimasta, per paura che i comunisti di Tito ne facessero strame. C’è nella storia della pala della Madonna ... repubblica.it Madonna di Campiglio, oltre 1,9 milioni di ingressi: nessun incidente mortale - facebook.com facebook Carlo Maratta 1625 1713. Madonna col Bambino che porge un frutto opera più dettaglio vedere singolarmente x.com