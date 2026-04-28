Pensioni maggio 2026 pagamenti in date diverse In Toscana assegni più alti della media nazionale

In Toscana, i pensionati ricevono in media somme più elevate rispetto alla media nazionale, con una percentuale inferiore di pensioni di basso importo. I pagamenti delle pensioni di maggio 2026 sono stati effettuati in date diverse per vari gruppi di beneficiari. La differenza di assegni tra la regione e il resto del paese si nota anche nei numeri complessivi delle pensioni erogate.

Firenze, 28 aprile 2026 – In Toscana i pensionati percepiscono assegni mediamente più alti rispetto al resto d’Italia e con una minore incidenza di pensioni basse. È quanto emerge dal rapporto Istat “Il benessere equo e sostenibile dei territori”, che fotografa una situazione relativamente migliore rispetto al quadro nazionale. Secondo i dati (che però sono relativi all’anno 2023) la percentuale di pensionati con redditi di basso importo è pari al 6,7 per cento, contro l’8,9 per cento della media italiana. L’importo medio annuo delle pensioni è pari a 22.604 euro, circa 867 euro in più rispetto alla media nazionale, anche se con differenze tra territori e tipologie di assegni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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