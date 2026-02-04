Vincenzo Nibali | Capii subito che Pogacar era un nuovo Messi Pellizzari ha grande margine importanti le corse al Sud

Dopo aver lasciato le gare, Vincenzo Nibali osserva il ciclismo con occhi diversi. In un’intervista, il campione siciliano dice di aver capito subito che Pogacar è un talento da fuoriclasse, come Messi nel calcio. Nibali evidenzia anche che Pellizzari ha grandi margini di crescita e che le corse al Sud sono decisive per chi vuole emergere nel ciclismo. Ora, da fuori, continua a seguire le gare con attenzione e a commentare i nuovi protagonisti.

Vincenzo Nibali, dopo aver scritto pagine indelebili della storia del ciclismo, guarda oggi il gruppo da una posizione diversa, più defilata ma non meno incisiva. Dal cuore della Lega Ciclismo Professionistico al lavoro quotidiano con i giovani, lo Squalo dello Stretto continua a muoversi dentro il ciclismo con la stessa lucidità che lo ha reso unico in gara. La Coppa Italia del Presidente Pella che attraversa 17 Regioni, la sicurezza stradale, la formazione dei ragazzi, le difficoltà delle strutture giovanili e il bisogno di un ricambio generazionale: nelle sue parole c'è la consapevolezza di chi conosce il presente, ma soprattutto il futuro di questo sport.

